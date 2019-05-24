بدوي: نعيش بعزة وكرامة بظل وجود معادلة الجيش والمقاومة والشعب الذهبية

هنأ مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي بعيد التحرير، مشيراً إلى "اننا اليوم نثبت مقولة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يا ليته كان بيننا لشهد يوما عظيما كيف أن الشباب العربي المسلم استطاع بإيمانه أن يحرر الارض ويحفظ الوطن وكرامته"، معتبراً أن "يوم التحرير هو يوم تاريخي أسس لأيام تاريخية واستراتيجية".
وفي حديث تلفزيوني، لفت البدوي إلى "اننا من ضمن البلاد القليلة جدا في الشرق الاوسط التي تعيش العزة والكرامة وتعيش الاطمئنان بأن العدو الاسرائيلي لن يجرؤ على الاعتداء علينا بوجود المعادلة الذهبية أي الجيش والشعب والمقاومة"، مشيراً إلى أن "المجتمع اللبناني ليس مجتمعا يصب في خانة واحدة وهي محاربة العدو الاسرائيلي حيث ضبط الكثير من العملاء في السنوات الماضية منذ العام 2000".
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