الامن العام دهم محلات واوقف سوريين وأجانب في قضاء جبيل

دهمت قوة من شعبة معلومات ​جبل لبنان​ في ​المديرية العامة للأمن العام​ محلات يشغلها سوريون وأجانب تعمل بطريقة غير شرعية في ​قضاء جبيل​، وأقفلت محلين سمانة وصالون للحلاقة وختمتهما بالشمع الأحمر بناء لإشارة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في جبل لبنان.

كما أوقفت 15 شخصا من التابعية السورية وأجانب دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وسلمتهم إلى القضاء المختص.