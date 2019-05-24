الامن العام دهم محلات واوقف سوريين وأجانب في قضاء جبيل

دهمت قوة من شعبة معلومات جبل لبنان في المديرية العامة للأمن العام محلات يشغلها سوريون وأجانب تعمل بطريقة غير شرعية في قضاء جبيل، وأقفلت محلين سمانة وصالون للحلاقة وختمتهما بالشمع الأحمر بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
كما أوقفت 15 شخصا من التابعية السورية وأجانب دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وسلمتهم إلى القضاء المختص.
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