النشرة: رئيس بلدية عين داره يقدّم استقالته من منصبه

علمت "​النشرة​" أن "رئيس ​بلدية عين داره​ ​فؤاد هيدموس​ قدّم استقالته من منصبه في الساعات الماضية". وفي التفاصيل، أوضحت المصادر انه "منذ ​الانتخابات البلدية​ الأخيرة تم الاتفاق على المناصفة في فترة رئاسة البلدية أي أن هيدموس يستلم المنصب لثلاث سنوات ومارون بدر يستلمه لثلاث سنوات"، مشيرة إلى أنه "عند الوصول إلى الفترة المتفق عليها نكر هيدموس وجود هذا الاتفاق ولم يقدم استقالته لكن تبدّل موازين القوى في المجلس البلدي دفعه لتقديم هذه الإستقالة".

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