تقدم حزب العمال الهولندي في انتخابات البرلمان الأوروبي

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات ​البرلمان الأوروبي​ ان ​حزب العمال​ الهولندي حقق تقدما مفاجئا في ​الانتخابات​ التي جرت أمس.

كما أظهرت حصول الحزب على 18 بالمئة من الأصوات، ما يتيح له الحصول على خمسة مقاعد من مجموع 26 مخصصة ل​هولندا​.

وأضافت النتائج إن الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية حل ثانيا بحصوله على 15% من الأصوات، وحصل على أربعة مقاعد، وجاء في المرتبة الثالثة "منتدى الديمقراطية" بزعامة الشعبوى ييرى بوديه بحصوله على 11% من الأصوات، ما يضمن له ثلاثة مقاعد فى البرلمان الأوروبي.