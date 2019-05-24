أظهرت النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي ان حزب العمال الهولندي حقق تقدما مفاجئا في الانتخابات التي جرت أمس.
كما أظهرت حصول الحزب على 18 بالمئة من الأصوات، ما يتيح له الحصول على خمسة مقاعد من مجموع 26 مخصصة لهولندا.
وأضافت النتائج إن الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية حل ثانيا بحصوله على 15% من الأصوات، وحصل على أربعة مقاعد، وجاء في المرتبة الثالثة "منتدى الديمقراطية" بزعامة الشعبوى ييرى بوديه بحصوله على 11% من الأصوات، ما يضمن له ثلاثة مقاعد فى البرلمان الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر تقدم حزب العمال الهولندي في انتخابات البرلمان الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.