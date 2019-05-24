مقتل 6 أشخاص وفقدان 12 آخرين في انقلاب قارب جنوب غربي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربي ​الصين​ مقتل 6 أشخاص وفقدان 12 آخرين، بعد حادث انقلاب قارب في أحد أنهار المقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة أن 29 شخصا كانوا على متن القارب وقت انقلابه في نهر "بيبان"، حيث تم إنقاذ 11 شخصا منهم على الفور.

ويبحث المنقذون من عناصر ​الشرطة​ وضباط الاستجابة ل​حالات​ الطواريء وأفراد من إدارات النقل والصحة عن المفقودين، فيما لاتزال أسباب الحادث وملابساته غير معروفة