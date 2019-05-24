كشف وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد الحكيم​ أن "رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، رفض لقاء الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الذي زار قاعدة "عين الأسد" في العراق خلال ​عيد رأس السنة​ الماضية"، مشيراً إلى أن "زيارة ترامب إلى العراق لم تكن غير معلنة، إذ أبلغني رئيس الوزراء بهذه الزيارة منذ العاشرة صباحا ليومها، وقال لي إنه سيزور قاعدة "عين الأسد" من أجل الاحتفال مع الجنود الأميركيين هناك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقي: عبد المهدي رفض مقابلة ترامب أثناء زيارته العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.