شعث: ورشة "البحرين" تتصدر مباحثات عباس خلال قمة مكة المرتقبة نهاية أيار

لفت مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث إلى أن "ورشة "البحرين" تتصدر مباحثات عباس خلال قمة مكة المرتقبة نهاية أيار الحالي"، مؤكداً "اننا لا نعادي البحرين، ولو دعتنا إلى مؤتمر دولي أو عربي أو إسلامي، بعيدا عن أهداف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لذهبنا وشاركنا".
وأشار إلى "أننا لا نذهب الى مؤتمر، ولو كان في أي دولة، ينظمه ترامب وأعوانه، وينطلق من صفقة القرن التي يريدون من خلالها سرقة كل حقوقنا".
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