شعث: ورشة "البحرين" تتصدر مباحثات عباس خلال قمة مكة المرتقبة نهاية أيار

لفت مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، ​​نبيل شعث​ إلى أن "ورشة "​البحرين​" تتصدر مباحثات عباس خلال ​قمة مكة​ المرتقبة نهاية أيار الحالي"، مؤكداً "اننا لا نعادي البحرين، ولو دعتنا إلى مؤتمر دولي أو عربي أو إسلامي، بعيدا عن أهداف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، لذهبنا وشاركنا".

وأشار إلى "أننا لا نذهب الى مؤتمر، ولو كان في أي دولة، ينظمه ترامب وأعوانه، وينطلق من ​صفقة القرن​ التي يريدون من خلالها سرقة كل حقوقنا".