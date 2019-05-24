ترامب يقول إن بيلوسي فقدت صوابها

واشنطن (رويترز) - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الخميس، بعد انهيار محادثات البنية التحتية مع النواب الديمقراطيين يوم الاربعاء وسط تحقيقات الكونجرس في أعمال وإدارة ترامب.
وقال ترامب خلال تصريحات بشأن حزمة مساعدات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين "أخبركم بماذا... كنت أشاهدها وأتابعها منذ فترة طويلة. إنها ليست نفس الشخص. لقد فقدت صوابها".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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