شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بزيادة اعتمادات البحر الأحمر بموازنة السنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستوصى فى تقريرها بشأن موازنة محافظة البحر الأحمر، بضرورة زيادة اعتمادات المحافظة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020.

وأضاف "الدامى"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة استمعت لمطالب ممثلى محافظة البحر الأحمر والذين طالبوا بضرورة زيادة موازنة الوزارة لتتمكن من تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة تضامنت مع مطالب المحافظة وستوصى فى تقريرها بزيادة موازنتها، نظرا لأهمية وطبيعة المحافظة.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستأخذ كل مطالب وملاحظات ممثلى المحافظات التى تلقتها فى الاعتبار، وستدرجها فى تقريرها لعرضه على لجنة الخطة والموازنة والتى بدورها ستعرض على هذه التوصيات على وزارة المالية.

Advertisements

وتبلغ الموازنة المقدرة لمحافظة البحر الأحمر للسنة المالية الجديدة 2019/2020، 924 مليون و50 ألف جنيه، ويخصص للأجور وتعويضات العاملين 173 مليون و794 ألف جنيه.