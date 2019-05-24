شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: الأمم المتحدة والفيفا تتلقى الرشاوي من النظام القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، هجوما عنيفا على المنظمات الدولية التى تتلقى رشاوى من قطر من أجل اتخاذ قرارات لصالح تنظيم الحمدين.

وقال فهد ديباجى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه لا فرق بين الأمم المتحدة والفيفا، تجمعهم الرشاوي والمحسوبيات التى يدفعها النظام القطرى، فما يحدث من الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن وتحيزها لصالح الحوثيين يشابه ما تفعله لجان الفيفا مع قطر وتنظيم كأس العالم 2022.

وأضاف المحلل السياسى السعودى: فشل الأمم المتحدة في كشف فساد منظماتها كشفه تقرير إخباري جعلها تعترف بفسادها بعد مضي خمس سنوات واكتشفه العالم.