شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: تميم يسعى لتعطيل قرار أمريكا بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن نظام تميم بن حمد فى قطر، مارس جميع أنواع القمع ضد كل معارضيه من أبناء الغفران وغيرهم من أجل بقاءه فى منصبه، مؤكدًا أن هذا النظام ارتكب جرائم فى حق شعبه، فتاريخه كله ملئ بالجرائم فى حق أيضا الدول العربية لما يوفره من دعم للجماعات الإرهابية، من أجل الاحتماء فى هذه الجماعات الإرهابية لحمايته.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية فى تصريح لـ"الخليج 365" أن تنظيم الحمدين فى قطر، ساعد بشكل كبير فى حماية جماعة الإخوان الإرهابية ، والآن يسعى لعرقلة قرار الولايات المتحدة الأمريكية حول إدراجها كيان إرهابى، وأصبح يسعى بكافة الطرق فى ذلك من أجل التأثير على هذا القرار ومحاولة تعطيله، من أجل أن تبقى جماعة الإخوان أساس الجماعات الإرهابية موجودة وحماية للنظام القطرى.