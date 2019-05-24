شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة جواهر الشربينى: قانون نقابة الفلاحين يجعل المزارع شريك بصناعة القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين من القوانين الهامة التى تهدف إلى تحويل الفلاح من مستهلك لمنتج، وأن يكون صاحب القرار فى العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الزراعة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة ملف الزراعة.

وأشارت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون وجارى كتابة الصياغة النهائية والتقرير النهائى لعرضه على مكتب المجلس، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة فى أقرب وقت، مؤكدة أن جميع النواب لديهم حرص كبير على خروج القانون للنور فى أقرب وقت، لتحقيق الهدف الذى جاء من أجله والمتمثل فى الاهتمام فى المقام الأول والأخير بالفلاح الذى يعد المحرك الأساسى فى المنظومة الزراعية فى مصر.

ولفتت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا للاهتمام بصحة الفلاح، وإنشاء مستشفى للفلاحين تكون معنية بتقدم الخدمات الطبية لكل فئات المجتمع وليس المزارعين فقط، وبمقتضى القانون سيصبح للفلاح صوت مسموع فى كافة المناسبات والمحافل والقضايا والتشريعات التى تخص الزراعة المصرية، ويجعله شريك أساسى فى صنع القرار.

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