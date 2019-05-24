شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب بإعداد تقرير هندسى للعقارات كل 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعداد تقرير هندسى شامل لجميع العقارات كل خمس سنوات، وذلك بعد ظاهرة انهيار العقارات بشكل شبه يومى فى مختلف المحافظات.

وأشار العقاد، إلى أن هناك تراخى من قبل البعض بشأن إجراء الصيانة اللازمة لبعض العقارات، مما ينتج عنه سوء الحالة الإنشائية وتعرض العقار للانهيار، خاصة وأن هناك منازل قديمة، مشيدا بوضع شرط صريح وصارم بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، يعتبر السلامة الإنشائية شرطا أساسيا للتصالح فى المخالفات.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية إعداد التقرير كل فترة زمنية للتأكد من السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أن السبب فى تدنى الحالة الإنشائية يعود إلى عدم إجراء صيانة بشكل دورى على العقارات، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا بزيادة الوعى لدى المواطنين حول السلامة الإنشائية للوحدات، لأن الأمر يتعلق بحياة أسر كاملة وغير قاصر على شخص بعينه.

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