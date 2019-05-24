تمنى الموت صائمًا.. وداع صاحب أشهر صورة على الجبهة في حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

ودعت محافظة سوهاج البطل عبد الرحمن أحمد عبد اللاه القاضي بمسقط رأسه بمدينة المراغة.

وعبدالرحمن أحمد صاحب أشهر صورة على الجبهة بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973م، عندما كان جنديًا من أبطال الحرب والتي يظهر فيها وهو رافعاً سلاحه مبتهجاً بالنصر وعبور قناة السويس.

وكان "القاضي" موجهًا بالمعاش بمرحلة التعليم الابتدائية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، ولديه خمسة أبناء هم "علي، صفاء، الزهراء، علياء، إيمان".

Advertisements

وقالت ابنته صفاء:"والدي توفي أمس الخميس، ولم يكن مريضاً، ودفن بمقابر العائلة بمركز المراغة"، مضيفة:" كان دائماً يدعو الله أن يتوفاه وهو صائماً في شهر رمضان، كما قاتل وانتصر على العدو في حرب أكتوبر المجيدة وهو صائم، مشيرة إلى أن والدها كان فخوراً بأنه من أبطال حرب أكتوبر ، ودائماً ما كان يحكي عن معركة النصر".

وأضافت صفاء:"والدي صاحب الصورة الشهيرة على الجبهة بعد عبور القناة وتحقيق النصر وهو يرفع يديه والتي انتشرت بعدها وحتى الآن بشكل كبير، وتناقلتها صحف عالمية آنذاك".

والقاضي أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، كان التحق بالتجنيد في 4 أكتوبر عام 1967م بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 بالفرقة 19 مشاة.

