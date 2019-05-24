المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لامفاوضات مع أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب ا):

أكد المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مدرجة على جدول اعمال إيران مع الجانب الأمريكي.

وفي مقال قصير، نشرته وكالة الانباء الايرانية(إرنا)، كتب كيوان خسروي:" ازدادت زيارات مسؤولي مختلف الدول إلى إيران، وأغلبهم تم توسيطهم من قبل امريكا، وبعضها يتم تسريبها إلى الاعلام وبعض هذه الزيارات تبقى سرية".

وأضاف:" بناء على السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية، ودون اي استثناء، تم ابلاغهم رسالة اقتدار الشعب الايراني ومنطقه ومقاومته وصموده".

وتابع:" لقد قلنا بصراحة أنه ما لم تتغير التصرفات وما لم يتم ضمان حقوق بلادنا، وما لم يغيروا سلوكهم من مجرد الالفاظ الى الاجراءات العملية، فإن هذا المسار سيستمر. ولن تكون هناك اي مفاوضات مطلقا".

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كان وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي قد زار مؤخرا ايران ، دون الكشف عن السبب وراء الزيارة.

يشار إلى أن أيران اعلنت مؤخرا انسحابا جزئيا من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل عام.

كما تصاعد التوتر بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني ، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.