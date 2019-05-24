العناية الإلهية تنقذ طفلة لدغها عقرب من الموت في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد: أنقذت العناية الإلهية طفلة من الموت المحقق، اليوم الجمعة، عقب تعرضها للدغ عقرب أثناء لهوها بالمنزل ، دائرة مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطاراً من مستشفى طهطا المركزي بوصول الطفلة وعد ق 3 سنوات وتقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز مصابه بهبوط بالدورة الدموية وقيئ مستمر، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي. وقررت والدتها " فرحة أ " 19 عاماً ربة منزل بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل لدغها عقرب مما أدى لحدوث إصابتها ، ونفت الشبهة الجنائية. حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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