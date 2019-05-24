مقتل قيادي بجماعة مسلحة له صلة بالقاعدة في كشمير الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية في منطقة كشمير التي تديرها الهند قتلت قائد أحد الجماعات المسلحة ويدعى زاكير موسى، الموالي لتنظيم القاعدة في الإقليم، والمعرف باستخدام الدعاية للخلافة الإسلامية في كشير والهند.

وقتل موسى، زعيم جماعة أنصار غزوات الهند، بعد أن حاصرته القوات الأمنية ليلة الخميس داخل منزل في منطقة ترال بمقاطعة بولواما.

ووصف المسؤولون الأمنيون موسى بأنه "يتصدر قائمة المطلوبين " في الهند، وقالت وسائل الإعلام المحلية الهندية إن مقتله يعتبر "أكبر نجاح" للقوات الأمنية منذ مقتل زعيم آخر للمسلحين، ويدعى برهان واني، والذي كان يحظى بشعبية بين الشباب في الإقليم المضطرب.

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وجاء في تغريدة لفيلق تشينار بالجيش الهندي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة" تأكيدا للتحرك نحو تطهير كشمير من الارهاب. تم استهداف القائد الإرهابي لجماعة أنصار غزوات الهند في ترال زاكير بهات موسى بنجاح وتحييده".

وذكرت شبكة" إن دي تي في" أن القوات الهندية قتلت خلال الثمانية عشر يوما الماضية ما يصل إلى 16 مسلحا.

يشار إلى أن موسى، 25 عاما، مهندس ترك الدراسة وانضم إلى الجماعات المتشددة في عام 2013. وكان قريبا من الانضمام لواني، والذي أدى مقتله لفترة من عدم الاستقرار والتي تسببت في مقتل أكثر مئة مدني. وترك موسى جماعة حزب المجاهدين للانضمان إلى جماعة أنصار غزوات الهند الموالية للقاعدة.

واصدرت الادراة المحلية أوامر بإغلاق جميع المؤسسات التعليميةاليوم الجمعة وتعليق خدمات الانترنت في الإقليم لمنع إندلاع أعمال عنف.