طرح كيلو اللحوم البلدية بـ 90 جنيها في الداخلة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، معرض أهلاً رمضان بالداخلة الذي تقيمه الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع الجمعية الشرعية لبيع وتوفير السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وصرح كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن المعرض يقدم منتجاته بتخفيض أكثر من ٣٠ ٪ عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى، ويلقي إقبالاََ كبيراََ من المواطنين، لافتا إلي، بيع السكر بسعر ٨.٥ جنيه للكيلو، والأرز ٨.٥ جنيه للكيلو وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة.