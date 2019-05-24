السيطرة على حريق في حظيرة ماشية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج ، اليوم الجمعة ، على حريقاً اندلع في حظيرة ماشية، دون خسائر بشرية بمركز جهينة ، شمالي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بناحية عنيبس دائرة المركز .

تبين من التحريات نشوب الحريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل يستغل حظيرة ماشية ملك "علي. م" 30 عاماً حاصل على دبلوم فني.

جرى السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.

حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.