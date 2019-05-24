وفاة ربة منزل ألتف على ذراعها عجان مخبز سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الوحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بتهتك ونزيف حاد بالذراع الأيمن، بسبب التفافه بعجان مخبز بلدي خاص بابنها بمركز ساقلته، شرقي محافظة سوهاج .

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطاراً من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول " رئيسة ك " 55 عاماً ربة منزل وتقيم بناحية سفلاق دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابتها بتهتك ونزيف حاد بالذراع الأيمن.

وقرر نجلها " محمد ج " 33 عاماً حاصل علي دبلوم فني صناعي بأنه أثناء تشغيل والدته العجان الخاصة بالمخبز البلدي الخاص لتنظيفه التفت ملابسها به ما نتج عنه وفاتها متأثرة بإصابتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

أُخطر مدير أمن سوهاج، اللواء هشام لشافعي، وحُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.