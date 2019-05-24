تشغيل مياه الشرب لـ20 ساعة طوال رمضان بواحة الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الجمعة، عن تشغيل محطات مياه الشرب بمدينة موط بالمركز لمدة 20 ساعة يوميا طوال شهر رمضان المعظم.
أكد كمال، توقف التشغيل لمدة 4 ساعات فقط من الساعة 5 إلى 7 صباحا، و من 11 مساًء إلى 1 صباحًا، علي أن تتواصل عملية ضخ مياه الشرب للمواطنين باقي اليوم لتلبية احتياجاتهم.
ولفت الي، تكثيف أعمال صيانة محطات تنقية مياه الشرب من خلال فرق الصيانة الفنية، لضمان عدم حدوث أي أعطال مفاجئة ومواجهتها علي الفور في حال وقوعها.
وكانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد أعلنت، أمس الخميس، عن دراسة لتشغيل محطات مياه الشرب مدينة موط بالمركز عي مدار الـ24 ساعة أسوة بما جري في مركز الخارجة.
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