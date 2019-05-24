السودان .." اعلان الحرية والتغيير " يهدد بالاضراب العام و العصيان المدني

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الخميس، جاهزيتها لتنفيذ إضراب وعصيان مدني.

وفي بيان صحفي، قالت "نتابع المئات من إخطارات التأهب للعصيان المدني والإضراب".

وأوضحت أن "قوى الحرية والتغيير، تعمل على كافة الخيارات الأخرى، وعلى رأسها الإضراب والعصيان".

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وأشارت إلى أنها ستجري "مشاورات واسعة مع كافة أبناء الشعب السوداني في ميادين الاعتصام، وتمليكهم حقائق التفاوض مع المجلس العسكري".

وشدّدت قوى الحرية والتغيير، على أن التفاوض مع المجلس العسكري يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

ولفتت إلى أنه على إثر تباعد الموقف مع المجلس العسكري، تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر "في ظل تمسك العسكري بأغلبية عسكرية ورئاسة المجلس السيادي".