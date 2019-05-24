مصر / وزارة التربية تقرر تأجيل الإمتحانات بسبب إرتفاع درجات الحرارة

وكالات- أعلن مسؤولون في وزارة التربية والتعليم عن تعطيل الدراسة في إحدى ولايات جنوب مصر، اليوم الخميس23 ماي 2019

جاء هذا بعدما حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة، بحسب ما نقله موقع “صدى البلد” المصري.

حيث تم تعطيل الدراسة في محافظة أسيوط، وهذا بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

ويأتي ذلك تماشيا مع قرار طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت.

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على أن يتم استكمال باقي الامتحانات في موعدها، كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا.

ويذكر أن درجات حرارة الطقس في مصر، قد بلغت مستوى غير مسبوق خلال شهر ماي الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى الذروة في القاهرة.

وهذا بنحو 45 درجة مئوية، وبارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.