مقتل ضابط كبير في الجيش الوطني الليبي بجنوب طرابلس

قتل العميد مسعود الضاوي، أحد القادة الميدانيين التابعين "للجيش الوطني الليبي" إثر إصابته خلال اشتباكات دارت في محور عين زارة جنوبي طرابلس. طرابلس. ويعد الضاوي، أرفع ضابط تابع "للجيش الوطني" يلقى حتفه في القتال منذ انطلاق العمليات العسكرية في 4 أبريل بمحيط العاصمة الليبية طرابلس. يذكر أن العميد مسعود الضاوي كان يقود اللواء 26 مشاة، وينتمي لقبيلة ورشفانة التي تقطن مساحات واسعة جنوب غربي طرابلس.

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