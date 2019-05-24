مسقط تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن بلاده "تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بينالولايات المتحدة وإيران"، ونقلت الخارجية العمانية عن بن علوي
قوله إن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد"، مؤكدا أن "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره".
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