مسقط تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن بلاده "تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران"، ونقلت الخارجية العمانية عن بن علوي الولايات المتحدة وإيران"، ونقلت الخارجية العمانية عن بن علويقوله إن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد"، مؤكدا أن "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره".

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