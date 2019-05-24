محمد بن سلمان يلتقي مبعوث واشنطن للشأن السوري

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الليلة الماضية، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في إطار زيارة الأخيرإلى السعودية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع بين محمد بن سلمان وجيمس جيفري
كما أشارت الوكالة إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها
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