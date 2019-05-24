ترامب: سأرسل المزيد من الجنود إلى الشرق الأوسط حين نحتاج إلى ذلك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا يرى حالياً ضرورة لإرسال مزيد من الجنود إلى الشرق الأوسط، على رغم الأزمة مع إيران، مؤكداً أنه سيرسل المزيد من الجنود "حين نحتاج إلى ذلك".

وقال ترامب في مؤتمر صحافي اليوم الخميس في واشنطن: "سوف أرسل بالتأكيد جنوداً آخرين حين نحتاج إلى ذلك".

إلا أن ترامب أكد بالقول: "لا أعتقد أننا نحتاج قوات أخرى هناك، لا أعتقد ذلك حقيقة".

ووصف الرئيس الأميركي إيران بأنها "عنصر فاعل خطير للغاية، ودولة إرهاب"، مبيناّ أنها تعاني الكثير منذ الانسحاب من الاتفاق النووي. في الوقت نفسه، أكد ترامب على أن زيادة القوات الأميركية في المنطقة ليس ضرورياً في الوقت الراهن، مبيناً: "ولكن حين يكون ذلك ضرورياً، فسوف نكون هناك بالقدر الذي يقتضيه الموقف، أياً كان حجمه".

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان قد ذكر في وقت سابق اليوم الخميس، إن بلاده تدرس حالياً نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط، رافضاً إعطاء أعداد محددة.

وهاجم ترامب سلفه باراك أوباما، قائلاً إنه خسر المعركة ضد الإرهاب وأن الجيش الأميركي في عهده كان مستنفذاً. وقال: هزمنا تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

وفي إطار مرتبط بالأزمة مع الصين وعملاق التكنولوجيا "هواوي"، تكهن ترامب بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين، بالرغم من أنه من غير المقرر عقد أي محادثات على مستوى عال بين البلدين منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن قبل أسبوعين.

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وقال ترامب في تعليقات أدلى بها في البيت الأبيض "إنها تحدث.. إنها تحدث سريعاً وأظن أن الأمور من المرجح أن تحدث مع الصين سريعاً، لأنني لا يمكنني أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم إلى أماكن أخرى". ولم يقدم أي أدلة على مثل هذا النزوح.

وقال ترامب أيضاً إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينج عندما يحضران قمة مجموعة العشرين الشهر القادم في اليابان.

وألقى كل من البلدين باللوم على الآخر في انهيار المحادثات التي كانت تهدف إلى إنهاء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالمي وتخللتها رسوم جمركية متبادلة بين البلدين.

ولفت ترامب إلى أن "هواوي" شركة خطيرة جداً من الجانب الأمني والعسكري، لافتاً إلى أن من الممكن ضم قضيتها إلى ملف المفاوضات مع الصين.

إلى ذلك، هاجم ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الخميس، بعد انهيار محادثات البنية التحتية مع النواب الديمقراطيين أمس، وسط تحقيقات الكونجرس في أعمال وإدارة ترامب.

وقال ترامب خلال تصريحات بشأن حزمة مساعدات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين: "أخبركم بماذا... كنت أشاهدها واتابعها منذ فترة طويلة. إنها ليست نفس الشخص. لقد فقدت صوابها".