كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمان: نسعى لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إن بلاده تسعى إلى تهدئة التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما نقلت صفحة الوزارة على تويتر.

وقال بن علوي، في حديث نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلته صفحة الخارجية العمانية "نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره".

وأكد وزير الخارجية العماني، أن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

وعاد، خلال الأشهرة الأخيرة، التوتر بين الدولتين ليطفو على السطح، بعدما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

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وتصاعدت حدة التوتر، بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات، وقاذفات بي-52، وصواريخ باتريوت، وذلك في مواجهة تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان قد قال إن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.

وأوضح الوزير، في تصريحات مقتضبة، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.

وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأمريكية في الخليج.