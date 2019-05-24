أكبر معرض لأعمال دافنشي بمرور نصف قرن على وفاته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفتتح اليوم، الجمعة، أكبر معرض لأعمال الفنّان الإيطاليّ ليوناردو دافنشي منذ أكثر من 65 عامًا، الذي يقام في قصر بكنجهام البريطاني بمناسبة مرور 500 عام على وفاته.

ويتيح المعرض المقام تحت عنوان "ليوناردو دافنشي: حياة في الرسم" للجمهور رؤية أكثر من 200 عمل من رسوم فنان عصر النهضة مأخوذة من مقتنيات مميزة جدا في المجموعة الملكية البريطانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القائم على المعرض، مارتن كليتون، وهو رئيس أمانة المطبوعات والرسومات والمقتنيات الملكية قوله إنّ الرسوم "تظهر أن ليوناردو كان ممارسا يعتد به للنحت والعمارة والهندسة وعالمًا في مجالات مختلفة".

ورسومات دافنشي، التي تم اقتناؤها في عهد تشارلز الثاني، محفوظة منذ وفاة الفنان في الثاني من مايو أيار 1519 في وادي نهر لوار في فرنسا.

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ومن المعروضات الرئيسية اللوحتان الوحيدتان الباقيتان من اللوحات التي تم فيها رسم دافنشي نفسه أثناء حياته، إحداهما رسمها مساعد له ولم يسبق عرضها للجمهور.

وقال كليتون "أعتقد أن هذه اللوحة تكشف عن أسى مؤكد، بل ربما حزن دفين... إنه ليس ليوناردو الفيلسوف العظيم الذي يحدق في الفضاء البعيد. إنه رجل من لحم ودم في نهاية حياة حقق فيها الكثير، لكنه ربما يكون قد فشل أيضا في تحقيق الكثير"، بحسب "رويترز".

وهناك أيضا رسوم تحضيرية للوحتي "العشاء الأخير" و"مخلص العالم"، وهو رسم للسيد المسيح أصبح أغلى لوحة تباع في مزاد عندما جلبت سعرًا قياسيًّا قدره 450 مليون دولار في 2017.