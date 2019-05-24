صحف بريطانية: ماي ستعلن استقالتها اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رجّحت الصحف البريطانية أن تعلن رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، في وقت لاحق، اليوم الجمعة، استقالتها.

وكتبت شبكة "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني، نقلا عن أعضاء في إدارة رئيسة الحكومة طلبوا عدم كشف هوياتهم، "تيريزا ماي ستعلن موعد رحيلها من داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة) صباح الجمعة".

وستلتقي رئيسة الوزراء المحافظة، غراهام برادي، رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين. وذكرت صحيفة "تايمز" أنها ستعرض في هذه المناسبة تفاصيل رحيلها وخصوصا البرنامج الزمني لذلك.

وأوضحت الصحيفة أن ماي (62 عاما) يمكن أن تبقى في منصبها ستة أسابيع إلى أن يختار المحافظون خليفة لها، وستكون بذلك في منصبها عندما يزور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المملكة المتحدة من 3 حتى 5 حزيران/ يونيو المقبل.

ومن المرشحين الأوفر حظا لخلافتها، وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، زعيم الداعين إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.

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يذكر أن ماي توليت رئاسة الحكومة في 2016 بعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة مع "بريكست" في استفتاء جرى في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام.

وقررت الحكومة البريطانية تأجيل التصويت الحاسم على اتفاقها المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقرراً في الأسبوع الذي يبدأ في 3حزيران/ يونيو، عقب احتجاجات من مؤيدي "بريكست" المتشددين، بسبب تنازلات قدمتها ماي.

وقد يتمّ تأخير "بريكست" حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو الموعد الذي حدّده الاتحاد الأوروبي، أو حتى إلى ما بعد هذا التاريخ إذا منح القادة الأوروبيون بريطانيا تأجيلاً آخر.

وفشلت ماي، في حشد الدعم لاتفاقها الذي يشمل عشر نقاط لـ"بريكست"، والذي أعلنت عنه، الثلاثاء، حيث جاءت ردود الفعل عكسية على مدى الطيف السياسي البريطاني.