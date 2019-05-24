مشادات إثر محاولة مصادرة بسطة لشاب في عكا القديمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سادت حالة من الفوضى وأجواء من الغضب في عكا، في أعقاب وصول قوات من الشرطة وإغلاق مدخل البلدة القديمة بالقرب من ملعب كرة القدم الاصطناعي، الليلة الماضية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن مشادة كلامية وقعت بين صاحب إحدى البسطات في المكان ومراقبي البلدية، واستدعيت قوات من الشرطة التي على أثرها وتجمهر عدد كبير من الشبان.

وعلم أن مراقبي البلدية والشرطة حاولوا مصادرة البسطة ومنع صاحبها من البيع في المكان، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية والأسباب بعد.

Advertisements

وذكر شاهد عيان أن "الشرطة قامت باعتقال أحد الشبان في المكان واقتادته للتحقيق، كما أقدم عناصرها على الاعتداء على شاب آخر والتسبب بإصابته بجروح".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب البلدية، لكن دون جدوى، وسننشر تعقيبها إذا ما وصلنا لاحقا.