الناصرة: الأسير عبد الرحمن أبو سليم ينال حريته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نال الأسير عبد الرحمن عز الدين أبو سليم من مدينة الناصرة حريته، أمس الخميس، بعد 9 أعوام قضاها في السجون الإسرائيلية.

واستقبلت العائلة والأصدقاء الأسير المحرر بحفاوة وسرور.

وكان أبو سليم قد اعتقل وأدين بـ"مخالفات أمنية على خلفية قومية" في العام 2010 وقضى أكثر سني الأسر في سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت).

Advertisements

وفي العام 2017 رفضت "لجنة الثلث" الإفراج عنه بحجة دوره القيادي في الأسر.

وشارك الأسير المحرر أبو سليم في الإضراب عن الطعام الذي عم غالبية السجون الإسرائيلية بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2012، استمر 28 يوما، وتم تعليقه بعد توقيع اتفاق عرف آنذاك باسم "الكرامة" بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة السجون الإسرائيلية.