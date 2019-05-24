الان تتابع السودان: الصادق المهدي يقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365: اقترح رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي تكوين مجلس السيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية واعتبر

الخطوة مهمة “لوقف التصعيد العدائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير”. وقال المهدي في خطاب سياسي أمس الخميس إن تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية يمثل صيغة لتحديد العلاقة مع المجلس العسكري . ودعا المهدي شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير لتأكيد وحدتها وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع العسكريين .

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