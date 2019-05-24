الان تتابع وزارة الخارجية العمانية: سلطنة عمان تسعى لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 9:50 ص, 24 مايو 2019 م التعليقات: 0 مسقط -الخليج 365: قالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر إن سلطنة عمان تسعى “مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر” بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت الوزارة التغريدة نقلا عن يوسف بن علوي بن عبد الله وزير الشؤون الخارجية.

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