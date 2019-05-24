الان تتابع ترامب يسمح بإلغاء السرية عن أنشطة المراقبة أثناء الحملة الانتخابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير العدل ويليام بار السلطة الكاملة لإلغاء السرية عن المعلومات المتعلقة بـ “أنشطة المراقبة” أثناء حملة 2016 الانتخابية والتدخل الروسي في الانتخابات.

ولطالما اشتكى ترامب من أصول التحقيقات التي طالت حملته وطلب تحقيقات مضادة. وتقول الهيئات الاتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ، إنها لم ترتكب أي خطأ.

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وذكر البيت الأبيض في بيان مساء الخميس أن ترامب “وجه مجتمع الاستخبارات بالتعاون بسرعة وبشكل كامل مع تحقيق وزير العدل في أنشطة المراقبة خلال الانتخابات الرئاسية 2016”.

وستمنح هذه الخطوة وزير العدل وليام بار مجموعة واسعة من السلطات فيما يتعلق بإلغاء السرية. وقال البيت الأبيض إن بار طلب هذا الإجراء.

ويُنظر إلى وزير العدل على أنه مقرب من ترامب. وفي نيسان/أبريل قال إنه يعتقد أن “تجسسا” حدث خلال الحملة.

وذكر البيان أن “إجراء اليوم سيساعد في ضمان أن يعرف جميع الأمريكيين حقيقة الأحداث التي وقعت والإجراءات التي اتخذت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وستعيد الثقة في مؤسساتنا العامة”.ومن المرجح أن تتسبب هذه الخطوة في إزعاج الديمقراطيين.