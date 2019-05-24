وزير الدفاع الأميركي بالوكالة يزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​، أن وزير الدفاع بالوكالة ​باتريك شاناهان​، يعتزم زيارة ​كوريا الجنوبية​ الشهر المقبل، ضمن جولة تشمل أربع دول آسيوية.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن شاناهان سيبدأ جولة يوم الثلاثاء تشمل زيارة ​هاواي​ و​جاكرتا​ و​سنغافورة​ وسول وطوكيو.

ولم تعلن الوزارة عن مواعيد محددة لزيارات شاناهان لكل جهة، لكن من المرجح أن يقوم بجولة للدول بنفس التسلسل المذكور.

ومن المتوقع أن يعقد باتريك شاناهان محادثات ثلاثية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو، ووزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا.