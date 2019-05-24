رويترز: رئيس الوزراء الياباني ينوري زيارة ايران بحلول منتصف أيار

أعلن رئيس الوزراء ​اليابان​ي، ​شينزو آبي​ عن نيته زيارة ​ايران​ بحلول منتصف أيار على أقصى تقدير. وأفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأنه "من المرجح أن يبحث آبي الزيارة المحتملة ل​إيران​ مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عندما يزور ترامب اليابان بدءا من غد السبت، وقد يعتمد القرار النهائي على نتائج الاجتماع بين الزعيمين".

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