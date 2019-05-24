رئيس الوزراء الياباني يبحث زيارة إيران في حزيران

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون ​اليابان​ية أن رئيس الوزراء ​شينزو آبي​ يبحث زيارة ​إيران​ بحلول منتصف ايار على أقصى تقدير. وتأتي الأنباء في ظل المواجهة المحتدمة بين إيران و​الولايات المتحدة​ وفي أعقاب زيارة وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ لليابان الأسبوع الماضي. ومن المرجح أن يبحث آبي الزيارة المحتملة لإيران مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عندما يزور ترامب اليابان بدءا من غد السبت وقد يعتمد القرار النهائي على نتائج الاجتماع بين الزعيمين.

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