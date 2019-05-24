وزير عماني: نسعى مع جهات أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

لفت وزير الشؤون الخارجية العماني ​يوسف بن علوي​ إلى "اننا نسعى مع جهات أخرى لتهدئة التوتر بين ​واشنطن​ و​طهران​"، مشيراً إلى أن "هناك خطر من وقوع حرب والجهتان الأميركي والإيراني يدركان خطورة الإنزلاق أكثر من ذلك".

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