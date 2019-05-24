الأب خضرا: الحل ليس بوقف التوظيف بل بتنظيف الدولة

علق رئيس جمعية ​لابورا​ ​الأب ​طوني خضرا​​ على ​تقرير​ ​لجنة المال والموازنة​ عن التوظيف العشوائي، قائلا: "من الجيد أن ​الدولة اللبنانية​ استفاقت بعد 5 سنوات على الكائثة التي كنا قد تحدثنا عليها سابقا ومطولا"، مشيراً إلى أن "​مجلس الخدمة المدنية​ أرسل حوالي 40 مكتوبا لوزراء بشان التوظيف الغير شرعي".

وفي حديث إذاعي، أكد الاب خضرا أنه "علينا الوقوف بوجه التوظيف العشوائب والحل ليس بوقف التوظيف بل بتنظيف الدولة من الوظائف الوهمية"، مشيراً إلى أن "جمعية "لابورا" وضعت هيكلية الدولة ولدينا ارقام دقيقة بالتوظيفات العشوائية وبالاسماء والحل هو في وقف التوظيف".