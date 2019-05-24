نقولا نحاس: لم نبدأ بعد بمسيرة الاصلاح الحقيقية

لفت عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​​نقولا نحاس​ إلى "أننا ندفع الآن ثمن سنوات طويلة من مسار لا يتغير وما أراه هو اننا في نفس المواد نعيد ونكرر ونعيد الصياغة في حين ان ما المطلوب هو مقاربة جديدة ومختلفة في ال​سياسة​ والادارة الدولة لا يمكن أن تكمل على نفس الطريقة"، مشيراً إلى "أننا لم نبدأ بعد بمسيرة الاصلاح الحقيقية والتوظيف العشوائي واحد من ابواب الهدر والفساد التي يجب معالجتها".

وفي حديث إذاعي، أشار نحاس إلى أن "الكلام عن ​محاربة الفساد​ ووقف التوظيف العشوائي معني بعمقه لانه في ​ديوان المحاسبة​ وهو هو الاداة القضائية باسم ​الشعب اللبناني​ التي يمكنها أن تتدخل وتوقف أي خطأ في هذا الموضوع ولكن للاسف أن السياسة وصلت إلى الاجهزة الرقابية".

واعتبر أن "المشكلة في البلاد هي مشكلة النظام السياسي الذي أدى إلى تقسيم البلاد إلى حلفات مصغرة"، مشيراً إلى "اننا نريد أن يأخذ ​مجلس النواب​ ملف التوظيف العشوائي والبدء بالعمل ويرينا أننا بدأنا بحقبة جديدة من العمل السياسي"، لافتاً إلى "اننا ندفع ثمن سنوات طويلة من المسار المطلوب مقاربة جديدة للامور ، والتوظيف العشوائي احد ابواب الفساد وهو تم بالتوافق السياسي وعلى الكتل النيابية ان تعمد الى تغيير نهجها".

وأضاف نحاس: "تفننوا بأساليب التوظيف لكي يستطيعوا إدخال عدد كبير من الأشخاص الى الوظائف العامة"، مشيراً إلى أنه "لدينا نظام مجلسي مذهبي وليس برلماني ديموقراطي"، لافتاً إلى أنه "بعد اتفاق الدوحة أصبحت التوافقية هي جزء من التركيبة السياسية لذا لن نصل الى محاسبة فعلية وإصلاح حقيقي وصرخة المواطن دائماُ فيها وجع ونحن اليوم ندفع ثمن إعتكاف الدولة لسنوات طويلة".