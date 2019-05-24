ميشال افرام نفى صحة ما يشاع ان الحرارة سترتفع الى 47 او 50 درجة

اشار مدير عام ورئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق ​ميشال افرام​ إلى أن "الحرارة سترتفع اليوم الجمعة 24 ايار الى 35 او 36 درجة بقاعا و 33 ساملا وقد تصل الى 37 ظهرا"، لافتاً إلى أن "موجة الحر الحالية ستنحسر يوم السبت 25 والاحد 26 من ايار، لتعود وتتجدد الاثنين 27 ايار وطيلة الاسبوع المقبل مع درجات حرارة تصل الى 35 بقاعا و 33 ساحلا"، نافياً صحة ما يشاع ان الحرارة سترتفع الى 47 او 50 درجة".

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