الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "الحوض الشرقي للمتوسط ما زال تحت تأثير كتل هوائية حارة وجافّة و التي تبلغ ذروتها صباح الجمعة ثم تعود لتنحسر تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول الطقس نهار السبت الى طقس معتدل".
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة تبدأ الحرارة بالإنخفاض ابتداء من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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