الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "الحوض الشرقي للمتوسط ما زال تحت تأثير كتل هوائية حارة وجافّة و التي تبلغ ذروتها صباح الجمعة ثم تعود لتنحسر تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول ​الطقس​ نهار السبت الى طقس معتدل".

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود ب​درجات الحرارة​ تبدأ الحرارة بالإنخفاض ابتداء من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.