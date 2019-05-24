شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة وغرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن دفع النفقة لطليقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الحكومة للدفع بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص النفقة" إلى البرلمان، وذلك فى محاولة لإنصاف المرأة المصرية.

يأتى ذلك بعد رفع العديد من المطلقات المصريات قضايا لتخلف أزواجهن عن دفع النفقة.

ونرصد ما أجرته الحكومه من تعديل علة القانون :

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- كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس.

- ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن

- وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.