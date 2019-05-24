خبير أمنى: الأيام المقبلة تشهد سيناريوهات عديدة حول مصير الإخوان خارجيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن جماعة الإخوان حاليًا تواجه أزمات وتخبطا شديدا، يؤدى بنهاية التنظيم خارجيا، وخاصة بعد التحركات التى يقودها مسئولون فى أمريكيا والمنظمات الحقوقية المختلفة التى كشفت مخططات ودعم الجماعة للإرهاب فى المنطقة ومصر، مؤكدًا أن الجماعة حاليا لديها تخوفات شديدة من تبعات اتخاذ قرار إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تبعات القرار الأمريكى تجمد كل أنشطة الجماعة فى كل الدول، وفى أوروبا، وسيؤثر ذلك على تحركاتها الخارجية، بالإضافة إلى أن ذلك سيجبر الدول التى تحضن أعضاء الجماعة الإرهابية بتسليمهم وطردهم من دولهم، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من السيناريوهات التى تواجه المصير الذى تترقبه جماعة الإخوان الإرهابية.

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