"العربى لحقوق الإنسان": تقارير العفو وهيومان رايتس تفتقر إلى المصداقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تفتقر الى المهنية، مضيفا أن الغرض من تلك التقارير هو محاولة تشويه مصر فى مجال حقوق الإنسان ولكن محاولاتهم دائما ما تفشل .
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن تقارير تلك المنظمات تفتقر للمصداقية ولأى وثيقة واحدة تثبت تلك الإدعاءات، مشيرا الى أن هذا هو ما يؤكد المؤامرة وحملات التشوية التى تتعرض لها الدولة المصرية من قبل تلك المنظمات.
وذكر عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أنه بات من الواضح أن هذه المنظمة تخدم مخططات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.
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