جيم وكومونطير” على فايسبوك يتسببان في طرد عمال من شركة “كابلاج” في طنجة”

تسبب إعجاب، وتعليق على أحد المكاتب النقابية في موقع التواصل الاجتماعي، في طرد 3 عمال، يشتغلون في شركة “الكابلاج” في طنجة.

واتخذت شركة “ECI” القرار، قبل أسابع قليلة، من طردها لـ8 عمال آخرين مباشرة، بعد تشكيلهم لمكتب نقابي، تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

واستغرب أحد المطرودين، في اتصال هاتفي، مع موقع “اليوم 24” من قرار إدارة الشركة، في شخص رئيسه بالعمل، الذي استدعاه ذات صباح إلى مكتبه، ليخبره بقرار طرده، بسبب إعجابه بمنشور لمكتب نقابي.

وأضاف المتحدث ذاته أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم نقابي، مؤكدا أنه وفد إلى مدينة طنجة من أجل العمل، وإعالة أسرته.

وكان المكتب النقابي المطرود قد توصل بقرارات فردية للطرد، يوم السبت 6 أبريل الماضي، من أحد المسؤولين الإداريين، الذي سلمهم القرار بتهمة ارتكاب خطأ جسيم، وهو الأمر الذي نفاه المطرودون جملة وتفصيلا، معتبرين أن السبب راجع إلى ممارسة العمال لحقهم الدستوري، المتمثل في تأسيس إطار نقابي يدافع عنهم.