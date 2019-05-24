لتقديم خلاصات تقريرها.. ندوة OCP في سويسرا

علمت «أخبار اليوم» أن المنظمتين السويسريتين «swissaid» و«bread for the future»، تستعدان لتنظيم ندوة صحافية في سويسرا، لتقديم خلاصات تقريرهما حول المكتب الشريف للفوسفاط، ومدى احترامه القواعد الدولية المعمول بها في المجالين الاجتماعي والبيئي.

التقرير، الذي انفردت «أخبار اليوم» بنشر أعم خلاصاته، هو نتيجة عمل فرق بحث متخصصة جاءت من سويسرا قبل شهرين، وقامت بعمل ميداني التقت خلاله عددا من عمال ومتقاعدي المكتب، إلى جانب بعض سكان المناطق المجاورة لمواقعه الإنتاجية، كما قامت باختبارات علمية لجودة كل من الهواء ومياه البحر بالقرب من هذه المواقع.

وتتمتع المنظمتان السويسريتان بمصداقية كبيرة، حيث تتخصصان في مراقبة احترام الشركات التجارية والصناعية للبيئة، وجاءتا إلى المغرب بهدف تقييم مستوى المكتب الشريف في هذا المجال، نظرا إلى وجود العديد من الشركات السويسرية التي تتعامل معه، خاصة في مجال الأسمدة الفلاحية.