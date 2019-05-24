فريق طبي مغربي ينجح في استبدال مفصل كتف مريضة

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى 20 غشت، في آزرو، في إستبدال كلي لمفصل الكتف اليمنى لسيدة تبلغ من العمر 72 سنة.

وأعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أمس الخميس، أن السيدة التي أجريت لها العملية، كانت تعاني منذ سنوات من نخر رأس العضد الأيمن نتيجة كسر قديم، مما كان يعيق حياتها اليومية، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وفحوصات الأشعة ضرورة إجراء عملية جراحية لتعويضه بمفصل اصطناعي.

وحسب وزارة الصحة، فإن هذه العملية التي استغرقت حوالي ثلاث ساعات “كللت بنجاح تام، والمريضة تتمتع حاليا بصحة جيدة”، مشيرة إلى أن عوامل نجاح هاته العملية تعود إلى “خبرة الفريق الطبي والتمريضي، وتوفر كافة الإمكانيات والأجهزة البيو-طبية اللازمة لنجاحها”.

وأشار البلاغ، إلى أن “القيام بمـثل هـذا النوع مـن الجراحة الدقيقة من المستوى الثالث، كان يتطلب نقل المريض إلى أحد المراكز الاستشفائية الجامعية”.