ليس بشريًا: افتتاح أصغر فرع "ماكدونالدز" في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفتتح أمس أصغر فرع "ماكدونالدز"، سلسلة المطاعم العالمية، في العالم، ولكن هذه المرة ليس للبشر بل صمم ليكون خليّة تؤوي آلاف النحلات المنتجة للعسل، وفق ما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية.

وعلى الرغم من ضآلة أبعاده، فقد بُني المطعم يدوياً على يد خبراء، ليحوي إصداراً مصغراً من كافة جوانب فرع ماكدونالدز.

وتبلغ دقة المبنى درجة عالية، لدرجة أنه يحتوي في صورته النهائية على مظلات صغيرة عليها علامة ماكدونالدز التجارية، تُظلل فناء تناول الطعام، ومنفذ لطلبات السيارات، وعلامة الأقواس الذهبية المميزة.

أيضاً ثمة ملصقات دقيقة رائعة تُعلن عن قائمة ماكدونالدز على النوافذ.

وقد بُني المطعم الصغير بتكليف من ماكدونالدز السويد، للاحتفال بخلايا النحل الموضوعة على أسطح مطاعمهم.

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وجاءت هذه الفكرة التي يُطلق عليها "ماك هايف" من وكالة الإعلان الاسكندنافية "نورد دي دي بي"، التي نشرت فيديو لأعمال بناء الفرع خلف الكواليس.

ويُظهر المقطع المصور تفصيل كل دقيقة من عمل الحرفيين على تقليد كل جانب من جوانب مطاعم ماكدونالدز بحجمها الطبيعي بدقة مذهلة.

واختتمت الصحيفة بجملة ساخرة على التصميم قالت بها إنه "ومن المؤكد أن هذا الأمر سيُحدث ضجة بين النحلات المحليات".